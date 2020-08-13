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    Активісту Стерненку вручили обвинувальний акт

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    Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт - Активісту Стерненку вручили обвинувальний акт
    Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт

    Справу повинні відправити у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті

    Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи будуть відправлені у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті.

    Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

    Він зазначив, що звертатиметься до Верховного суду з вимогою перенести розгляд справи в один із судів Києва.

    «Приходили з адвокатом Оріхівською забирати мій обвинувальний акт...», - написав Стерненко.

    Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

    Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    суд Сергій Стерненко
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