Активісту Стерненку вручили обвинувальний акт



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Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт

Справу повинні відправити у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті

Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Далі матеріали справи будуть відправлені у Приморський районний суд Одеси для розгляду по суті.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що звертатиметься до Верховного суду з вимогою перенести розгляд справи в один із судів Києва.

«Приходили з адвокатом Оріхівською забирати мій обвинувальний акт...», - написав Стерненко.

Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.