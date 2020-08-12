СБУ викликала Стерненка на вручення обвинувального акта



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СБУ викликала Стерненка на вручення обвинувального акта

Стерненко заявив, що Миколу Бозовуляка виключили із групи прокурорів

Активісту Сергієві Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, надійшло запрошення у Службу безпеки України на вручення обвинувального акта.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні мала розглядатися моя заява про відвід прокурора [Миколи] Бозовуляка у кримінальному провадженні щодо третього замовного нападу на мене, у якому я маю статус потерпілого. Заяву я подавав, бо вважаю Бозовуляка упередженим. Саме цей прокурор погодив мені підозру та вимагає арешту», – заявив Стерненко.

За його словами, прокурор приніс до суду постанову про зміну групи прокурорів. Процкером призначили прокурора Сафаряна, Бозовуляка виключили із групи.

«Також сьогодні від слідчого отримав запрошення на вручення обвинувального акта. Після цього сфабриковану справу проти мене відправлять в суд на розгляд по суті», – додав він.

Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.