Президент Молдови хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса

У Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, зазначила Санду

Президент Молдови Мая Санду розповіла, що хоче обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським викрадення екссудді Миколи Чауса. За її словами, молдовська сторона вже намагалася зв'язатися з Києвом. Про це йшлося в інтерв'ю Санду для Cotidianul.

Як розповіла Санду, у Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, але відповіді на них молдовська сторона поки не отримала.

«Мої радники намагалися зв'язатися з командою президента (Зеленського – ред.), у нас була ініціатива провести діалог на рівні лідерів держав. Але президент Зеленський був у відрядженні», – сказала вона.

Санду додала, що поки що Кишинів не отримав відповідей і на запити до українських правоохоронних органів.