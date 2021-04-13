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    Президент Молдови хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса

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    Мая Санду та Володимир Зеленський - Президент Молдови хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса
    Мая Санду та Володимир Зеленський
    Фото: president.gov.ua

    У Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, зазначила Санду

    Президент Молдови Мая Санду розповіла, що хоче обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським викрадення екссудді Миколи Чауса. За її словами, молдовська сторона вже намагалася зв'язатися з Києвом. Про це йшлося в інтерв'ю Санду для Cotidianul.

    Як розповіла Санду, у Молдови є питання до української сторони стосовно викрадення Чауса, але відповіді на них молдовська сторона поки не отримала.

    «Мої радники намагалися зв'язатися з командою президента (Зеленського – ред.), у нас була ініціатива провести діалог на рівні лідерів держав. Але президент Зеленський був у відрядженні», – сказала вона.

    Санду додала, що поки що Кишинів не отримав відповідей і на запити до українських правоохоронних органів.

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    Теги: МЗС Молдова посол викрадення Володимир Зеленський поліція Майя Санду Микола Чаус
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