Дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону

Дружина Чауса Світлана і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці
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Світлана Чаус і охоронець судді дали свідчення про викрадення
Після викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса, його дружині виділили державну охорону. Про це розповів депутат і глава молдавської парламентської комісії з розслідування викрадення судді Василь Нестасе, передає newsmaker.
Окрім того, за його словами, на засіданнях парламентської комісії заслухали представників спецслужб, МВС, прикордонної і митної поліції було заслухано охоронця Чауса: його викрали разом із суддею, однак відпустили за кілька годин.
Наразі слідчі у справі відмовляються надавати будь-яку інформацію про інцидент, щоб не нашкодити розслідуванню.
Як повідомляє видання Publiкa, дружина Миколи Чауса в четвер виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.
«Очевидно, що вона відчуває себе в небезпеці після такого інциденту, але, виходячи з припущення, що його викрали українські спецслужби, вона не думає, що на даний момент в Україні було б безпечніше», – сказав він.
Адвокат також повідомив, що поліцію попередив про зникнення Чауса охоронець колишнього судді, який також був викрадений: «Охоронця зв'язали і кинули під міст у віадук. Як тільки він звільнився, перш за все він подзвонив в поліцію».
3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.