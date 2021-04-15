Дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону

Дружина Чауса Світлана і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці

Світлана Чаус і охоронець судді дали свідчення про викрадення

Після викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса, його дружині виділили державну охорону. Про це розповів депутат і глава молдавської парламентської комісії з розслідування викрадення судді Василь Нестасе, передає newsmaker.

Окрім того, за його словами, на засіданнях парламентської комісії заслухали представників спецслужб, МВС, прикордонної і митної поліції було заслухано охоронця Чауса: його викрали разом із суддею, однак відпустили за кілька годин.

Наразі слідчі у справі відмовляються надавати будь-яку інформацію про інцидент, щоб не нашкодити розслідуванню.

Як повідомляє видання Publiкa, дружина Миколи Чауса в четвер виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.

«Очевидно, що вона відчуває себе в небезпеці після такого інциденту, але, виходячи з припущення, що його викрали українські спецслужби, вона не думає, що на даний момент в Україні було б безпечніше», – сказав він.

Адвокат також повідомив, що поліцію попередив про зникнення Чауса охоронець колишнього судді, який також був викрадений: «Охоронця зв'язали і кинули під міст у віадук. Як тільки він звільнився, перш за все він подзвонив в поліцію».

3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення. За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові. «Соколан також повідомив, що протягом тижня президент Молдови Майя Санду намагалася переговорити з президентом Володимиром Зеленським, проте не змогла цього зробити. Молдова просить створити спільну слідчу групу для розслідування обставин вивезення Чауса», – пише у Facebook Бутусов. Метою цієї «операції» за версією журналіста є спроба якнайшвидше дискредитувати ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурбу, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців». Раніше Бурба дав свідчення по «вагнергейту», й тепер на Банковій шукають на нього компромат, намагаючись «прив'язати» його до «справи Чауса», пише журналіст. Бутусов також зазначає, що у Молдові зараз складна внутрішньополітична ситуація, і проросійські сили намагаються дискредитувати союзницю України Санду. «Не відповідаючи на дзвінки наших друзів, ми не просто підкреслюємо масштаби дурості в наших держструктурах, але ще й захищаємо цю дурість на шкоду двостороннім відносинам», – резюмує Бутусов.



