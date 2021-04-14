Викрадення Чауса: комітет Ради викликає Кулебу та очільника розвідки для пояснень

На комітеті з безпеки обговорили ноту МЗС Молдови щодо викрадення Чауса

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для пояснень щодо викрадення у Молдові судді Миколи Чауса. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Андрій Парубій після засідання комітету.

Парубій наголосив, що йдеться не про Чауса чи будь-якого іншого хабарника або злочинця. Йдеться про загрозу зруйнувати співпрацю між Україною та Молдовою, де на останніх президентських виборах перемогла проєвропейська кандидатка Мая Санду.

«Молдова – це і кордон з Україною. І ми розуміємо, які ризики можуть мати ці дії, коли там проросійські сили будуть мати більшість. Проєвропейські сили змогли взяти більшість, перемогла Санду. І зараз цим скандалом, який дуже швидко розгортається, ми можемо підважити наші двосторонні відносини між Україною і Молдовою – якщо ці факти, які описує преса, незаконні дії українських спецслужб у дружній Молдові мали місце», – наголосив Парубій.

«Я вважаю, це великий ляпас українським розвідувальним службам, українським спецпризначенням. Тому що вони мають працювати з ворогами України на східному кордоні, а не у дружній нам Молдові без відповідних на це дозволів. Більше того – тепер важко проводити судові дії стосовного того ж Чауса, якщо він незаконно потрапив на територію України», – зауважив Парубій.

«Зважаючи на те, що у молдовському парламенті вже створено відповідну слідчу комісію, яка буде розслідувати ці речі, маючи на меті дискредитацію україно-молдовських відносин і дискредитацію президента Молдови, ми домовилися, що на наступний комітет буде запрошений і Кондратюк, і Кулеба як міністр закордонних справ, які з цього приводу повинні дати вичерпні і аргументовані відповіді», – резюмує Парубій.

Як відомо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневігрупою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.