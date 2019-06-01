Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох українських бійців поранено



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Військовослужбовці операції Об'єднаних сил

Ворог обстрілював українських захисників з артилерії, мінометів, гранатометів, протитанкових рушниць, кулеметів та стрілецької зброї

У п'ятницю, 31 травня,бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар'їнка – з мінометів калібру 82 мм;

двічі біля міста Красногорівка, з району населеного пункту Трудівський – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу міста Авдіївка – з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць та стрілецької зброї;

двічі біля населеного пункту Старогнатівка – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу населеного пункту Травневе – з артилерійських систем калібру 122 мм;

біля населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

«Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 31 травня п'ять окупантів було поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.