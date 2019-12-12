Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, двох військових поранено



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Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів Нормандської четвірки у Франції.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що 11 грудня збройні формування Російської Федерації на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

біля Новомихайлівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського і Авдіївки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» також зафіксовано п’ять ворожих обстрілів:

двічі неподалік Зайцевого – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського та двічі біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.