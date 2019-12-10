Безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця року – Зеленський



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Президент України Володимир Зеленський

Лідери нормандської четвірки домовилися про невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн – учасниць «нормандського формату» було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

«Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року», – повідомив глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами «нормандського саміту» в Парижі.

Також президент наголосив, що було домовлено про розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового спостереження.

Володимир Зеленський підкреслив, що країни – учасниці «нормандського формату» підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій.

Крім того, на зустрічі було домовлено про обговорення у межах Тристоронньої контактної групи у Міську нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, що мають важливе гуманітарне значення для всіх українців.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки, де озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.