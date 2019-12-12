Україна просить ОБСЄ не пускати бойовиків у пов’язках СЦКК у Станицю Луганську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Станиці Луганській фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка з символікою на рукавах, яка у складі СЦКК не використовується

На Донеччині відбулася робоча зустріч української сторони СЦКК з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Українська сторона СЦКК звернулася до місії ОБСЄ щодо сприяння в недопущенні перебування представників збройних формувань Російської Федерації у нарукавних пов’язках з написом «СЦКК» на ділянці розведення сил та засобів № 1 у Станиці Луганській.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил у Facebook.

«Українська сторона СЦКК звернулася до СММ ОБСЄ щодо сприяння в недопущенні перебування представників збройних формувань Російської Федерації у нарукавних пов’язках з написом «СЦКК» на ділянці розведення сил та засобів № 1(Станиця Луганська) біля відновленої українськими спеціалістами частини мосту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 11 грудня на Донеччині відбулася робоча зустріч української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«Обговорено результати виконання заходів відповідно до Плану-графіку на ділянках розведення № 2 та № 3 і прилеглих до них територіях, а також проблемні питання координації та контролю ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури», - повідомляють у пресцентрі.

Керівник української сторони СЦКК Володимир Гаманенко поінформував координатора команди місї ОБСЄ по взаємодії із СЦЦК Кайрата Асанова про повне виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо виконання заходів на ділянці розведення № 3.

Також зазначається, що співрозмовники обмінялися оцінками безпекової ситуації на ділянках розведення, визначили шляхи подальшої взаємодії української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ в Україні.

Повідомляється, що наступна робоча зустріч з групою ОБСЄ запланована на 19 грудня після проведення чергового засідання ТКГ в Мінську.

Раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській фіксується перебування представників збройних формувань у камуфляжі російського зразка з символікою на рукавах, яка у складі СЦКК не використовується.