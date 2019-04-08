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    Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, одного військового поранено

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    Українські військовослужбовці - Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, одного військового поранено
    Українські військовослужбовці

    За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 – поранено

    У неділю, 7 квітня, бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.

    Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів:

    • з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села Водяне;
    • з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Гнутове;
    • двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Широкине;
    • двічі із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу новотроїцьке.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

    • з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;
    • з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту Катеринівка;
    • з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста Попасна;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Новозваніка.

    Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    «Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 – поранено. Також знищено один бронетранспортер противника», - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: 

    • з гранатометів різних систем – в районі міста Авдіївка;
    • з станкових протитанкових гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Кам'янка.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На всі обстріли противника українські захисники відповіли вогнем. Втрати окупантів уточнюються.

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