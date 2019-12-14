Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, одного військового поранено



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13 грудня бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил

Окупанти стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та іншої стрілецької зброї

Російська Федерація систематично не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів Нормандської четвірки у Франції.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

Так, 13 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» також зафіксовано п’ять ворожих обстрілів:

двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;

біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 13 грудня, бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не було.