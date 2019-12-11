Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил
Окупанти вчора стріляли з мінометів, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У вівторок, 10 грудня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
- біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано сім ворожих обстрілів:
- неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- біля Шумів – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 та станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Катеринівки і Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку не було.