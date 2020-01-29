Доба на Донбасі: 12 обстрілів і двоє поранених



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Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли по нашим позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.