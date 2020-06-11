Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, двох військових поранено



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За даними розвідки, 10 червня українські воїни знищили двох російських окупантів

Окупанти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» по наших захисниках неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь, випустивши у бік оборонних укріплень Об’єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів. Окрім цього противник використав станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Тарамчук агресор застосовував БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17, а оборонців Авдіївки два рази обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар’’їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм та 82 мм міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поруч із Хутором Вільним російські найманці чотири рази обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

«Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь», – запевнили у пресцентрі.

За даними розвідки, 10 червня українські воїни знищили двох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріляли зі снайперської зброї наші опорні пункти неподалік Чармалика.

Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем противник двічі застосував біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Новотроїцького.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

«У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», –резюмується у звіті.