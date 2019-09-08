Доба на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, без втрат для Об'єднаних сил



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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

Окупанти стріляли у суботу з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У суботу, 7 вересня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

близько Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік Богданівки – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.

поблизу Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

неподалік Шумів – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.