Доба на Донбасі: 21 ворожий обстріл, бійці Об'єднаних сил не постраждали



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 17 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до зниження вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

«Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник два рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Лебединське. Опорні пункти українських військ біля Павлополя противник також обстріляв із міномету 120-го калібру.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, одного бойовика російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще одного поранено.

Від початку поточної доби противник три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі обстріли зафіксовано на маріупольському напрямку, де ворог обстріляв українські опорні пункти в районі населених пунктів Лебединське та Водяне з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

До слова, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що з січня 2019 року український солдат має отримувати не менше 10 тис. грн.