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    Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, один український боєць загинув

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    За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям - Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, один український боєць загинув
    За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям

    Окупанти вчора стріляли із заборонених мінометів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    У п'ятницю, 27 вересня,  бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • три рази поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;
    • неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
    • тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
    • поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

    За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
    • неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
    • поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.

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