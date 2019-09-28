Доба на Донбасі: 24 ворожі обстріли, один український боєць загинув



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За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям

Окупанти вчора стріляли із заборонених мінометів, БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У п'ятницю, 27 вересня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази поблизу Водяного – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;

неподалік Мар’їнки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

п’ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

поблизу Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.