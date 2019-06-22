Доба на Донбасі: 25 обстрілів, один військовий поранений



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За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

населений пункт Піски – станковий протитанковий гранатомет;

Новомихайлівка – гранатомети різних систем;

Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;

околиці Красногорівки – міномети калібру120 мм;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:

район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Катеринівка – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: