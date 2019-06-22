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    Доба на Донбасі: 25 обстрілів, один військовий поранений

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    Доба на Донбасі: 25 обстрілів, один військовий поранений

    За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено

    21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

    Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • три рази Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • населений пункт Піски – станковий протитанковий гранатомет;
    • Новомихайлівка – гранатомети різних систем;
    • Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
    • околиці Красногорівки – міномети калібру120 мм;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:

    • район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
    • двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • Катеринівка – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • два рази населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

    За минулу добу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено.

    Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • околиці Старогнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
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