Бойовики в Чермалику обстріляли житлові будинки з артилерії та мінометів

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В районі населеного пункту Чермалик бойовиками було випущено не менше 30 снарядів та мін

Бойовики в четвер, 31 травня, відкрили вогонь артилерії та мінометів по житловим будинкам в населеному пункті Чермалик (Донецька область).

Про це повідомив Спільний центр по контролю і координації припинення вогню (СЦКК), інформує прес-центр операції Об'єднаних сил.

«31 травня, за результатами фотофіксації проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що обстріл населеного пункту Чермалик противник розпочав вранці, близько 9.10 хвилин, застосовуючи артсистеми 122 калібру, та міномети калібру 82 та 120 міліметрів. Зокрема, зафіксовано попадання міни у подвір’я приватного помешкання за адресою вулиця Б. Хмельницького 39», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, в результаті вибуху міни 82-мм міни було пошкоджено фасад житлового будинку та присадибну ділянка.

Всього в районі населеного пункту Чермалик бойовиками було випущено не менше 30 снарядів та мін.

«Українська сторона СЦКК наголошує, що систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї та намагання звинуватити в цьому ЗСУ, свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту, та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню», - додали в СЦКК.

Нагадаємо, у четвер найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль.