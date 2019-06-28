Доба на Донбасі: 34 ворожі обстріли, троє бійців постраждали



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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення

За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено

У четвер, 27 червня, бойовики на Донбасі 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд Старогнатівки – з артилерійських систем калібру 152 мм;

три рази неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

тричі поряд Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці Павлопіля – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 18 разів:

район населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм;

поблизу Золотого-4 – з гранатометів різних систем;

тричі околиці Новгородського – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Світлодарська – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

неподалік Лопаскіного – з мінометів калібру 82 мм.

«За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.

За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

околиці Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.