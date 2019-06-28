Доба на Донбасі: 34 ворожі обстріли, троє бійців постраждали
За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено
У четвер, 27 червня, бойовики на Донбасі 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- поряд Старогнатівки – з артилерійських систем калібру 152 мм;
- три рази неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- тричі поряд Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- два рази околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем;
- неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- околиці Павлопіля – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 18 разів:
- район населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм;
- поблизу Золотого-4 – з гранатометів різних систем;
- тричі околиці Новгородського – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці Світлодарська – з артилерійських систем калібру 122 мм,станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- в районі населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці Зайцевого – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- неподалік Лопаскіного – з мінометів калібру 82 мм.
«За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пресцентрі.
За даними розвідки 27 червня трьох окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
- околиці Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:
- неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.