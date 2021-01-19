Доба на Донбасі: біля Богданівки українських військових обстріляли з міномета

Бойових втрат серед наших захисників немає

Протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомлє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномету 82-го калібру.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 18 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 72 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4348 транспортних засобів та 4056 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувала 196 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 314 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 65 і 34 особи відповідно.