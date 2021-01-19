  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині

    • Розсилка
    ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині

    Невідведені «Гради» (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані поблизу н. п. Краснолуцький

    СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню «Град», розміщені на окупованій частині Луганської області з порушенням ліній відведення.

    Про це повідомляється у щоденному звіті № 12/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 18 січня.

    Згідно зі звітом, невідведені «Гради» (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані поблизу н. п. Краснолуцький. Патруль Місії помітив їх 16 січня.

    Крім того, зазначається, що на окупованій частині Донеччини, поблизу н. п. Іллінівка, спостерігачі СММ виявили три протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

    Вони також були розміщені з порушенням ліній відведення.

    До слова, нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні. 

    Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання у Мар'їнці, на Донеччині.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies