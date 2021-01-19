ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині

Невідведені «Гради» (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані поблизу н. п. Краснолуцький

СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню «Град», розміщені на окупованій частині Луганської області з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 12/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 18 січня.

Згідно зі звітом, невідведені «Гради» (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані поблизу н. п. Краснолуцький. Патруль Місії помітив їх 16 січня.

Крім того, зазначається, що на окупованій частині Донеччини, поблизу н. п. Іллінівка, спостерігачі СММ виявили три протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

Вони також були розміщені з порушенням ліній відведення.

До слова, нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання у Мар'їнці, на Донеччині.