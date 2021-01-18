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    За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ

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    За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я - За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ
    За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я

    Всього з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень

    З вечора 15 до вечора 17 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Сході України більше 90 порушень перемир’я, найбільше на території Донецької області.

    Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

    В цілому, на території Донецької області спостерігачі зафіксували 83 порушення перемир’я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного і Лебединського.

    Крім того, ще 8 порушень перемир’я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.

    Всього з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2,6 тисяч вибухів.

    До слова, нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні. 

    Теги: вихідні ОБСЄ бойовики на Донбасі міністр
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