За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ
Всього з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень
З вечора 15 до вечора 17 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Сході України більше 90 порушень перемир’я, найбільше на території Донецької області.
Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.
В цілому, на території Донецької області спостерігачі зафіксували 83 порушення перемир’я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного і Лебединського.
Крім того, ще 8 порушень перемир’я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.
Всього з початку дії перемир’я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2,6 тисяч вибухів.
До слова, нова глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні.