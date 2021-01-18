Тристороння контактна група домовилася про відновлення газопостачання Мар’їнки

Сьогодні відбулось засідання підгрупи з безпеки

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання у Мар'їнці, на Донеччині.

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

«Сьогодні відбулось засідання підгрупи з безпеки. Основні зусилля української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризьського саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення газопостачання до нп Мар’їнка, яке було досягнуто завдяки активному сприянню голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки ТКГ посла Яшара Халіта Чевіка.

Крім того, російська сторона наполягає на «...вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню».

«Наша делегація запропонувала почати таке вдосконалення з наступних актуальних питаннь: недопущення порушень режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня.; сприяння проведенню інфрастуктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

Вищезазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.

Нагадаємо, газорозподільна станція в Мар'їнці разом з газопроводом була виведена з ладу ще в липні 2014 року. З ттих пір кілька разів повідомлялося про пошкодження газопроводу через обстріли окупантів.