Доба на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм
19 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
- двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Гнутового – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
- неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Залізного – з РПГ;
- поблизу Луганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї.
Вчора, 19 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Противник з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції у районі Березового. Втрат немає.