Окупанти тричі обстріляли захисників на Донбасі



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Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь

Втрат серед українських військових немає

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції наших військ, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ:

поблизу села Гнутове – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу міста Красногорівка – зі стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наших захисників із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Світлодарськ.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, у суботу 9 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.