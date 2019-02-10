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    Події в Україні

    Окупанти тричі обстріляли захисників на Донбасі

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    <p>Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь</p> <div></div> - Окупанти тричі обстріляли захисників на Донбасі

    Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь

    Втрат серед українських військових немає

    Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник тричі обстріляв позиції наших військ, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ:

    поблизу села Гнутове – з мінометів калібру 82 мм;
    поблизу міста Красногорівка – зі стрілецької зброї.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наших захисників із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Світлодарськ.

    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

    Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, у суботу 9 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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