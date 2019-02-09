Окупанти на Донбасі обстріляли військових сім разів
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Розсилка
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь
Обстріли окупантами здійснювалися із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ сім разів, у тому числі два рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли з:
- автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції наших захисників поблизу селища Піски;
- великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Чермалик;
- зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – наші позиції поблизу Павлополя.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу села Кримське, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Травневе, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Новотошківське.
Також позиції наших військ були обстріляні з мінометів калібру 120 мм в районі селища Піски та з мінометів 82-го калібру поблизу села Кримське.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил допущено не було.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, у п’ятницю, 8 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.
За даними розвідки, 8 лютого шість окупантів знищено та семеро отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.