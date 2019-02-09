Окупанти на Донбасі обстріляли військових сім разів



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Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь

Обстріли окупантами здійснювалися із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ сім разів, у тому числі два рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли з:

автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції наших захисників поблизу селища Піски;

великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Чермалик;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – наші позиції поблизу Павлополя.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу села Кримське, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Травневе, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Новотошківське.

Також позиції наших військ були обстріляні з мінометів калібру 120 мм в районі селища Піски та з мінометів 82-го калібру поблизу села Кримське.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил допущено не було.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, у п’ятницю, 8 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

За даними розвідки, 8 лютого шість окупантів знищено та семеро отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.