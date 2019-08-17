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    Доба на Донбасі: бойовики 12 разів обстріляли українських військових

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    Доба на Донбасі: бойовики 12 разів обстріляли українських військових

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

    16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл окупанти здійснили вночі.

    Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • чотири рази неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

    Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, додали у штабі.

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