Доба на Донбасі: бойовики 12 разів обстріляли українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було

16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл окупанти здійснили вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, додали у штабі.