Доба на Донбасі: бойовики гатили з гранатометів і мінометів



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За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено

У неділю, 26 травня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу міста Красногорівка – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі села Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».

Втрат серед українських військовослужбовців немає.