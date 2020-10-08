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    Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного

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    Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було - Доба на Донбасі: бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного
    Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було

    На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

    Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

    У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

    Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

    Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДСНС Попасна Операція Об’єднаних сил
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