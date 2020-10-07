  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі

    • Розсилка
    Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає - Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі
    Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

    Бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного із стрілецької зброї

    Сьогодні, 7 жовтня, на Донбасі зафіксовано ще один факт порушення режиму припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських сил на одній з дільниць у Донецькій області.

    Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного із застосуванням стрілецької зброї.

    «Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали», - йдеться в повідомленні.

    У штабі зазначили, що військовослужбовці також задіяні в гасінні пожеж в Луганській області. Зокрема. Вони гасять локалізовані вогнища біля населених пунктів Попасна, Катеринівка та Болотене.

    Крім того, уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували майже 8 гектарів території.

    Минулої доби бойовики двічі порушили режим тишіТак, у районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

    окупанти бойовики на Донбасі ДСНС обстріл Попасна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies