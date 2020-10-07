Окупанти знову порушили перемир'я на Донбасі



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Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

Бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного із стрілецької зброї

Сьогодні, 7 жовтня, на Донбасі зафіксовано ще один факт порушення режиму припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських сил на одній з дільниць у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що бойовики відкривали вогонь поблизу Водяного із застосуванням стрілецької зброї.

«Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає. Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали», - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що військовослужбовці також задіяні в гасінні пожеж в Луганській області. Зокрема. Вони гасять локалізовані вогнища біля населених пунктів Попасна, Катеринівка та Болотене.

Крім того, уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували майже 8 гектарів території.

Минулої доби бойовики двічі порушили режим тиші. Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.