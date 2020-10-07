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    Події в Україні

    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші

    Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

    Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

    Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

    Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

    Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

    У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

    Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

    Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

    Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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