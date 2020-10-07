Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності ОТУ «Схід» противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовцями Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС локалізовано пожежі поблизу населених пунктів Болотене, Майорськ, Катеринівка, Попасна, Хутір Вільний та Станиця Луганська.

Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.