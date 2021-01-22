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    На Донбасі від кулі снайпера загинув український морпіх

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    Ворожий снайпер працював&nbsp;районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання &laquo;Схід&raquo; - На Донбасі від кулі снайпера загинув український морпіх
    Ворожий снайпер працював районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Снайпер вбив бійця 36-ї бригади морської піхоти

    У четвер, 21 січня, бойовики обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі зі снайперської зброї, в результаті чого був убитий український військовий.

    Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

    Відзначається, що збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    «Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна»,  йдеться в повідомленні.

    Організація «Рух опору капітуляції» повідомляє, що ворожий снайпер вбив бійця 36-ї бригади морської піхоти. Бригада втрату підтвердила.

    Раніше повідомлялося, що 21 січня на Донбасі незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Про факт порушення перемир'я повідомлено представникам ОБСЄ.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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