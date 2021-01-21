Окупанти запустили безпілотники біля Мар’їнки та Красногорівки

Обидва БПЛА були придушені нашими засобами радіоелектронної боротьби

Неподалік Красногорівки бойовики відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї

У четвер, 21 січня, на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. При цьому ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь.

Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Обидва БПЛА були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби.

Як зазначається, про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

За минулу добу, 21 січня, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.