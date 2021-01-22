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    Загострення на Донбасі: сім ворожих обстрілів, один військовий загинув

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    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь&nbsp; - Загострення на Донбасі: сім ворожих обстрілів, один військовий загинув
    На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь 

    У четвер на Донбасі загинув український морпіх

    Протягом минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

    Також в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Обидва безпілотники були подавлені нашими засобами РЕБ.

    Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

    «Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна», – додали у штабі.

    Зазначається, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь.  Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Нагадаємо, загиблий вчора на Донбасі боєць служив у 36-й бригаді морської піхоти.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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