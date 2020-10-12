Окупанти обстріляли позиції Збройних сил біля Авдіївки



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Ситуація в районі ООС залишається контрольованою

Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, - заявили у штабі

У понеділок, 12 жовтня, на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу В районі проведення Операції Об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, окупанти здійснили кілька неточних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка.

«Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали», - йдеться в повідомленні.

На інших дільницях по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

При цьому наголошується, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

До слова, президент Зеленський пообіцяв піти з посади президента, якщо не зможе «закінчити війну».

Нагадаємо, війна на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014 року до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.



