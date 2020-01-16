Доба на Донбасі: бойовики здійснили 11 обстрілів, є загиблий



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм

15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;

два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм;

неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки;

поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни;

два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снаряди, 120-мм міномету – 27 мін;

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

Вчора, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Травневого.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.