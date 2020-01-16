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    На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

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    На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

    12-річного хоопчика доставили в лікарню в Луганськ

    На Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху неизветного предмета.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Зазначається, що 14 січня медпрацівники лікарні у Луганську (непідконтрольна уряду) повідомили команді СММ, що 12 січня населеного пункту Міусинськ (непідконтрольна уряду, 62 км до південно-заходу від Луганська) до них доставлено 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя, по оцінці, в результаті спрацьовування пристрою.

    Мати хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня неподалік від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

    Раніше Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.

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