На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12-річного хоопчика доставили в лікарню в Луганськ

На Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху неизветного предмета.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 14 січня медпрацівники лікарні у Луганську (непідконтрольна уряду) повідомили команді СММ, що 12 січня населеного пункту Міусинськ (непідконтрольна уряду, 62 км до південно-заходу від Луганська) до них доставлено 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя, по оцінці, в результаті спрацьовування пристрою.

Мати хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня неподалік від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

Раніше Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.