Доба на Донбасі: четверо українських військових загинули, одного поранено



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти у вівторок дев'ять разів порушили режим тиші

У вівторок, 6 серпня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню. З них один раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі поряд з Павлополем з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні три рази:

двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четвероукраїнських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.