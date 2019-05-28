Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, без втрат для ЗСУ



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Український військовий на Донбасі

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, запевнили у прес-центрі операції Об’єднаних сил

У понеділок, 27 травня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:

поблизу населеного пункту Миколаївка Друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

поблизу населеного пункту Майорськ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.