Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, одного військового поранено

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі

Пораненого воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога

Протягом минулої доби, 7 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

«В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога», – зазначили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Від початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», – резюмується у звіті.