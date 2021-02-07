Бойовики обстріляли українські позиції біля Новомихайлівки: поранено військового

Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога

Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.

Про це у неділю ввечері повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

«У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога», – йдеться у повідомленні..

В оперативно-тактичному угрупованні «Схід» додали, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зазначимо, російські найманці дистанційно мінують українські позиції на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, учора внаслідок вибуху невстановленого предмета загинуло двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, ще один перебуває у важкому стані.