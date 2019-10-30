Доба на Донбасі: дев’ять ворожих обстрілів, без втрат для ЗСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти стріляли із мінометів, БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У вівторок, 29 жовтня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли:

неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

біля Авдіївки - – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів:

тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Вчора, 29 жовтня, втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.