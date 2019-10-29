Військові захистять людей у разі провокацій з боку бойовиків - штаб



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На місці розведення працюватимуть соціальні служби, місцеві органи влади та цивільно-військова адміністрація

Армія України готова під час розведення сил і засобів на Донбасі захистити цивільних людей у разі провокацій з боку бойовиків. Про це повідомив командувачів силами Операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, Збройні сили України готові до будь-яких провокацій з боку бойовиків.

«ЗСУ готові в разі будь-яких провокаційних дій противника надати захист цивільних людей. Там будуть також працювати соціальні служби, місцеві органи влади і військово-цивільна адміністрація», - сказав Кравченко.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Як вже відомо, сьогодні о 17.00, відбудеться брифінг Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка з питань початку розведення сил та засобів на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.



