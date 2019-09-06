Доба на Донбасі: два десятки ворожих обстрілів, є загиблий військовий



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Українські військовослужбовці на Донбасі

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення

У четвер, 5 вересня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки– зі стрілецької зброї;

тричі неподалік Водяного – зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.

двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;

поблизу Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів.

поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Південного– з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета.

двічі неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: