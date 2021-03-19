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    Загадкове зникнення: морпіх, якого шукали з початку року, мертвий

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    Анатолій Ганненко зник на Черкащині 28 грудня 2020 року - Загадкове зникнення: морпіх, якого шукали з початку року, мертвий
    Анатолій Ганненко зник на Черкащині 28 грудня 2020 року

    Обставини смерті ветерана АТО уточнюються

    Український морпіх Анатолій Ганненко, який зник на Черкащині 28 грудня 2020 року, мертвий.

    Про це повідомив його побратим, старший лейтенант Андрій Підлісний з окремого батальйону морської піхоти.

    «На жаль, стало відомо, що Анатолій Ганненко більше не з нами. Обставини уточнюються», – написав Підлісний у Facebook.

    Нагадаємо, зі слів дружини, яка звернулася в поліцію 1 січня, Ганненко зник 28 грудня 2020 року у селі Бобриця неподалік Канева Черкаської області. О 18:30 його бачили в барі, де він відпочивав. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як він виходить в цей час із закладу та не повертається.

    Згодом дружина військового пояснила, що зникнення її чоловіка вже траплялися раніше.

    До пошуку бійця були залучені не лише канівські поліцейські, а й співробітники управління карного розшуку, група реагування патрульної поліції, ДСНС, спілки учасників АТО та ВДВ. Водолази обстежували прибережні території, водойми. Також піднімали в повітря дрон, перевірили також лісосмуги.

    Анатолій Ганненко Маяк – морпіх, колишній десантник, учасник АТО/ООС, брав участь у рейді 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влітку 2014 року.

    Теги: ЗСУ ветеран смерть учасники АТО військові Черкащина
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