Загадкове зникнення: морпіх, якого шукали з початку року, мертвий

Обставини смерті ветерана АТО уточнюються

Український морпіх Анатолій Ганненко, який зник на Черкащині 28 грудня 2020 року, мертвий.

Про це повідомив його побратим, старший лейтенант Андрій Підлісний з окремого батальйону морської піхоти.

«На жаль, стало відомо, що Анатолій Ганненко більше не з нами. Обставини уточнюються», – написав Підлісний у Facebook.

Нагадаємо, зі слів дружини, яка звернулася в поліцію 1 січня, Ганненко зник 28 грудня 2020 року у селі Бобриця неподалік Канева Черкаської області. О 18:30 його бачили в барі, де він відпочивав. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як він виходить в цей час із закладу та не повертається.

Згодом дружина військового пояснила, що зникнення її чоловіка вже траплялися раніше.

До пошуку бійця були залучені не лише канівські поліцейські, а й співробітники управління карного розшуку, група реагування патрульної поліції, ДСНС, спілки учасників АТО та ВДВ. Водолази обстежували прибережні території, водойми. Також піднімали в повітря дрон, перевірили також лісосмуги.

Анатолій Ганненко Маяк – морпіх, колишній десантник, учасник АТО/ООС, брав участь у рейді 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ влітку 2014 року.