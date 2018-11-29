Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



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Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Учора, 28 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, хутора Вільного та Гнутового. Опорні пункти наших військ біля Луганського окупанти піддали вогневому впливу зі 120 мм мінометів.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку цієї доби противник два рази обстріляв оборонні укріплення наших військ. Поблизу Тарамчука і Гнутового окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного - поранено.

