Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



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Зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській

Упродовж минулої доби, 15 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях військ, з них шість разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Обстріли здійснювалися по позиціях військових поблизу Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам’янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Крім того, обстрілів із мінометів калібром 120 мм зазнали військові поблизу Світлодарська та Гнутового, а калібром 82 мм — захисники Кримського, Луганського та Гнутового.

Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін в Станиці Луганській.

За даними розвідки, двоє бойовиків загинули, троє дістали поранення.