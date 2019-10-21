Повітряні Сили ЗСУ візьмуть на озброєння турецькі безпілотники (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних Сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі Фото: Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Безпілотники Bayraktar TB2 експлуатуватимуть військовослужбовці, які пройшли навчання в Туреччині

Безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 21 жовтня проходить фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних Сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, випробовують усі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію керування та інше обладнання», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті буде складено відповідні акти, і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних Сил. Їх експлуатуватимуть військовослужбовці, які кілька тижнів тому успішно завершили навчання в Туреччині і отримали право на керування цим комплексом.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.