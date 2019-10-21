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    Повітряні Сили ЗСУ візьмуть на озброєння турецькі безпілотники (фото)

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    Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних Сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі - Повітряні Сили ЗСУ візьмуть на озброєння турецькі безпілотники (фото)
    Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних Сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі
    Фото: Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Безпілотники Bayraktar TB2 експлуатуватимуть військовослужбовці, які пройшли навчання в Туреччині

    Безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 21 жовтня проходить фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.

    Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

    «Турецькі представники разом військовослужбовцями Повітряних Сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, випробовують усі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію керування та інше обладнання», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що в результаті буде складено відповідні акти, і турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних Сил. Їх експлуатуватимуть військовослужбовці, які кілька тижнів тому успішно завершили навчання в Туреччині і отримали право на керування цим комплексом.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.

    Туреччина ЗСУ зброя військові військова техніка Операція Об’єднаних сил озброєння
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