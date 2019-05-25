Доба на Донбасі: один боєць загинув, один поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доба в зоні ООС: загинув український боєць, ще один - поранений

За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох – поранено

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

біля міста Красногорівка – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів;

у районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу міста Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля населеного пункту Кам'янка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга – зі станкових протитанкових гранатометів;

біля села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм;

біля населеного пункту Майорськ – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу населеного пункту Станиця Луганська – зі стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

На кожний обстріл противник дістав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - наголошується в повідомленні.